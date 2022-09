Juve, la Champions si complica: Benfica favorito sui bianconeri

Sconfitta contro il PSG e sconfitta contro il Benfica : due partite giocate, zero punti. Il percorso in Champions League della Juve è cominciato nel peggiore dei modi. Niente è ancora deciso, ma sicuramente ora il passaggio del turno è a rischio. La squadra parigina sembra sicura di vincere il girone e quindi l a squadra di Massimiliano Allegri sarà costretta a lottare per il secondo posto con i portoghesi.

Dopo la sconfitta tra le mura dell'Allianz Stadium, però, la squadra di Schmidt è leggermente favorita . A dirlo sono i bookmakers , che vedono il Benfica come favorita per il passaggio del turno. Secondo gli esperti di scommesse, infatti, il PSG andrà al 100% agli ottavi (la quota scommesse neanche esiste), mentre il passaggio del Benfica è quotato 1,22 e quello della Juve 4,00. Molto più difficile che a passare sia invece il Maccabi Haifa , quotato addirittura 100,00.

I pronostici vedono quindi la Juve sconfitta, costretta ad accontentarsi di un deludente terzo posto. Ma a parlare sarà il campo: c'è ancora una speranza di vittoria. E nel caso in cui i bianconeri dovessero arrivare agli ottavi? La favorita per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie è il Manchester City di Per Guardiola, che viaggia con un Haaland in stato di grazia. Seguono in ordine PSG, Bayern Monaco e Liverpool. Molto più indietro le quattro italiane, Napoli, Milan, Juventus e Inter.