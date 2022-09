De Ligt: “Juve ottima squadra, ma il Bayern ha più ambizioni”

L'ex difensore bianconero in un'intervista al sito olandese Nos, ha parlato del suo addio alla Juventus e del suo ambientamento in Baviera

Matthijs De Ligt torna a parlare della Juventus . L'ex difensore bianconero, che in questa estate si è trasferito al Bayern, ha rilasciato un'intervista al sito olandese Nos, dove è tornato sulla sua esperienza a Torino e sui motivi che lo hanno spinto a cambiare: "Mi sono divertito moltissimo, davvero. Ma ho sentito che era giunto il momento per una nuova sfida ".

L'ambientamento nel club bavarese procede bene: " Il Bayern Monaco è più vicino alla filosofia di ciò che il tecnico della nazionale vuole in campo . Ho giocato a malapena le prime tre partite perché sono arrivato con un ritardo nell’allenamento. In realtà era tutto ciò che mi hanno detto la prima settimana. Poi ho giocato tutte e sei le ultime partite. Quindi sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e di come stanno andando i primi due mesi ".

Il centrale olandese ha spiegato quali sono secondo lui le differenze tra la Vecchia signora e la squadra tedesca: "Per me è un salto di qualità in termini di squadra. La Juventus è un’ottima squadra, penso solo che il Bayern abbia in termini di selezione e ambizione di vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che alla Juve fosse solo un po’ meno".