Juve, Cerruti: “Assenza coppe un vantaggio? Presto per dirlo”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Alberto Cerruti ha affrontato l'argomento Juventus . In particolare, il giornalista avrebbe cercato di spiegare come affermare che i bianconeri siano avvantaggiati sulle rivali dall'assenza delle coppe europee sia prematuro. Ecco cosa ha detto: "Un indizio non è una prova e non lo sono nemmeno due. Per cui conviene aspettare il terzo, guarda caso alla fine del girone d’andata di Champions League, quando capiremo quali possibilità avranno le nostre quattro squadre italiane, Napoli, Lazio, Inter e Milan , di qualificarsi per gli ottavi. Soltanto a quel punto potremo avere una prima prova, anche se non ancora definitiva, del possibile vantaggio della Juventus ".

Il giornalista ha proseguito: "Intanto, però, il finale di questa seconda settimana di straordinari per le nostre squadre impegnate nella coppa più importante potrà già dare una risposta ad Allegri e di riflesso ai suoi concorrenti in corsa per lo scudetto. Una risposta che avrà un valore doppio, prima di tutto perché la Juventus sabato non avrà un compito facile visto che l’attende il derby con il Torino. I giocatori della Juventus si sono stancati soltanto di guardare le altre squadre in tv. E almeno da questo punto di vista, sorvolando sui dibattiti sul bel gioco, Allegri non ha alibi. In attesa di sapere se, e soprattutto quanto, sarà un vantaggio riposare per una settimana intera".