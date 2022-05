Juve, il punto sul centrocampo: Pogba e Jorginho in, McKennie out?

La Juve si prepara a rinforzare il centrocampo: McKennie potrebbe essere sacrificato per permettere ai bianconeri un doppio colpo da sogno

redazionejuvenews

Quella contro la Fiorentina per la Juventus sarà l'ultima partita di una stagione deludente, ricca di problemi. I bianconeri per la prima volta dopo 10 anni termineranno una stagione senza vincere neanche un trofeo. Per fortuna la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo della stagione, è stato raggiunto. In vista della prossima stagione, però, sarà necessario cambiare rotta e tornare subito a vincere. Per farlo la squadra di Massimiliano Allegri avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti. Se l'attacco e la difesa hanno funzionato più o meno bene, il centrocampo sarà il reparto che più di tutti andrà ritoccato.

Capitolo uscite: la Juve sta vivendo una fase economica delicata e prima di spendere grosse cifre sul mercato sarà necessario vendere. Bentancur ha lasciato la squadra a gennaio, Ramsey tornerà a Torino ma non rimarrà a lungo, Arthur e Rabiot potrebbero essere ceduti. Il centrocampista brasiliano e quello francese hanno convinto solo a tratti e di fronte alla giusta offerta potrebbero essere sacrificati. L'ex Barcellona, ad esempio, potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa che porta a Gabriel dell'Arsenal, principale candidato per il dopo-Chiellini. Oltre a loro occhio a McKennie: ad Allegri piace ma in Inghilterra sono disposti a pagare anche più di 40 milioni per lui. Dopo averlo acquistato a 18 milioni, per le casse bianconere sarebbe una plusvalenza super.

Una volta alleggerito il monte ingaggi la Juve potrà concentrarsi sugli acquisti. Il nome in cime alla lista resta PaulPogba. Le trattative con l'entourage del giocatore procedono spedite ma molto dipenderà dalla volontà del francese. Il PSG, infatti, è pronto ad offrire uno stipendio faraonico e il Polpo dovrà scegliere se tornare a Torino per amore dei bianconeri o se invece accettare le lusinghe del club parigino. L'altro colpo potrebbe essere Jorginho, e in caso di vendita di McKennie uno non escluderebbe l'altro. Il metronomo italiano piace molto ad Allegri e ieri Cherubini è volato a Londra proprio per chiedere maggiori informazioni sul suo conto. Il centrocampo della Juve che verrà comincia a prendere forma.