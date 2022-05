Pogba: la Juve attende la decisione del giocatore

Il calciatore del Manchester United, in scadenza alla fine della stagione, ha ricevuto l'offerta dai bianconeri e sta valutando quello che fare per il suo futuro

La Juventus ha archiviato la sua annata sul rettangolo verde con il pareggio contro la Lazio di lunedì sera: nell'ultima partita tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri hanno pareggiato per 2-2 ed hanno salutato Giorgio Chiellini e Paulo Dybala , all'ultima partita davanti al loro pubblico. Una serata emozionante, che ha chiuso l'annata, che in realtà si chiuderà in maniera vera e propria sabato prossimo a Firenze nella trasferta contro la Fiorentina .

La dirigenza bianconera sta quindi già lavorando sul mercato, per mettere subito a dissezione di Allegri la migliore rosa possibile per lo scorso anno. Molti i movimenti in previsione, soprattutto a centrocampo, con il nome più caldo per il reparto centrale che è quello di Paul Pogba, in scadenza con il Manchester Untied e desideroso di tornare a Torino. Il francese è corteggiato dal PSG e da altri club, ma starebbe pensando al suo ritorno sotto la Mole. Pogba ha infatti rotto con tutto l'ambiente dei Red Devils, compresi i tifosi, che nelle scorse partite non gli hanno risparmiato fischi e cori, con il francese che ha risposto per le rime ai supporter.