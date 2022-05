Juve, il punto sugli infortunati: stagione finita per Arthur, McKennie invece…

Dalle condizioni di Arthur e Zakaria fino a McKennie: tutti gli infortunati in casa Juve in vista della sfida contro la Lazio

La Juve si prepara a scendere in campo contro la Lazio , penultima partita di questa deludente stagione. Quella contro i biancocelesti sarà una partita particolarmente speciale per Chiellini e Dybala , che domani giocheranno la loro ultima partita all'Allianz Stadium di Torino. Il difensore italiano ha annunciato al termine della finale di Coppa Italia il suo addio alla Juve (quale sarà il suo futuro?) mentre il fantasista argentino si prepara a cambiare squadra. A prescindere dal risultato nel match contro la squadra di Maurizio Sarri, i bianconeri per la prima volta dopo dieci anni termineranno la stagione senza portare a casa neanche un trofeo.

E parlando di infortunati, anche in questo finale di stagione non mancheranno giocatori ai box: "Danilo ha finito la stagione, Arthur è dolorante, Zakaria in partitella ha preso una botta e verrà valutato. Non sarà a disposizione. De Sciglio invece sta bene. McKennie forse mercoledì rientra, ma ci sarà da vedere la condizione. Domani giocherà di nuovo Miretti". Continua quindi l'emergenza a centrocampo che ha perseguitato i bianconeri nel corso dell'intera stagione. La Juve potrà contare soltanto su Rabiot e il giovane Miretti, con Locatelli convocato ma non ancora al meglio della condizione. Meno grave, invece, l'assenza di Danilo, sostituito dal ritorno in campo di De Sciglio. In vista della prossima stagione, però, serviranno di sicuro dei rinforzi in tutti i reparti.