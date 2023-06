Juve, centrocampo abbondante: la situazione tra conferme e rientri

In attesa di progettare il calciomercato in entrata e in uscita, la Juve può contare di una grande abbondanza di scelte per la sua metà campo

redazionejuvenews

L'addio presunto e plausibile di Adrien Rabiot non è certamente l'unico movimento che riguarda il centrocampo bianconero. Infatti, oltre a prendere informazioni per Frattesi e in attesa di definire la situazione relativa al ds e all'allenatore, la Juventus si gode l'abbondanza interna. Tra conferme e rientri, il club bianconero, così come lo staff tecnico, potrà contare su un considerevole bagaglio di risorse, che permettono di osservare con serenità al futuro. Uno degli esempi più limpidi è rappresentato da Fabio Miretti. Il giovanissimo classe 2003 può vantare già 46 presenze con la maglia bianconera, di cui più della metà da titolare. Il tecnico Massimiliano Allegri ha avuto il merito di lanciarlo già nella scorsa stagione. Il giocatore ha ora bisogno di trovare quella continuità che gli permetta un ulteriore step di livello.

L'oro della Juventus — Cosa manca a Fabio Miretti? Il gol, o meglio, il gol in prima squadra. Nelle formazioni giovanili, indipendentemente dal suo ruolo in campo il giocatore ha sempre mostrato un certo fiuto per la porta. In Serie A invece, la gioia della rete è stata strozzata dal Var contro il Lecce. Il gol potrebbe finalmente sbloccarlo psicologicamente; la poca precisione negli ultimi metro lo avrebbe di recente innervosito, così come capita anche a giocatori più navigati di lui. Ma indipendentemente dalla sua vena realizzativa, la Juventus dovrebbe puntare su di lui per l'immediato futuro. Insieme a lui, viaggiano verso la conferma Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Dalla Next Generation potrebbe esserci anche l'aggregazione di Enzo Barrenechea, ma anche quella di Nonge Boende.