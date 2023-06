Baldini: “Giuntoli è la scelta della Juventus, su Allegri…”

Invece, sull'eventuale conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha detto: "Sul tecnico sarà importante il parere di Elkann. Partire con un tecnico non condiviso sarebbe un passo falso. Credo la settimana dopo l'Udinese ci sarà l'incontro con Allegri e sarà il primo bivio. Perché se arrivasse la conferma di Allegri, si ripartirebbe con la ricostruzione anche in base alle sue idee. Se ci fosse un divorzio invece allora si arriverebbe a nuovi bivio. La promozione di Manna in caso di no per Giuntoli? E' la prima scelta della società come piano B".