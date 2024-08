Juve, Cecchi: “Vlahovic e Chiesa percorsi simili ma…”

Stefano Cecchi ha confrontato il percorso di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic alla Juve: per il giornalista tra i 2 ci sarebbe una differenza

Intervistato a Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato del percorso dei giocatori della Juventus, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Per come la vedo io ha poca personalità e non a caso tutte le scelte importanti sono sempre passate dalla famiglia, quasi come a scavalcarlo. Nel calcio se se ti manca la personalità, tu puoi avere il più grande talento del mondo, resi un inespresso. Io ho l’impressione che Chiesa sia rimasto figlio di questa dimensione nel quale il suo carattere non ha mai prevalso”.

La differenza tra Vlahovic e Chiesa

Il giornalista ha proseguito: “Vlahovic, per esempio, ha fatto un percorso molto simile al suo, eppure certi tratti caratteriali sono assolutamente l’opposto. Nel serbo vedi la strafottenza del centravanti, la prepotenza del calciatore che vuole imporsi a prescindere dall’entourage che ha intorno”.