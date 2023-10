Juve, Ceccarini: “Cambio di filosofia e calciomercato internazionale”

Il giornalista ha proseguito: "Sempre per quanto riguarda il centrocampo (vista anche la conferma della positività di Pogba alle controanalisi) la Juventus sta valutando qualche opzione in chiave futura. A giugno arriverà sicuramente un altro giocatore. Questo non significa che se ci dovesse essere un’occasione anche a gennaio, magari in prestito, qualcosa il club bianconero potrebbe anche fare. Un’idea porta a Hojbjerg, che non sta trovando molto spazio nel Tottenham e per questo avrebbe voglia di ritagliarsi spazio altrove. Il club inglese a oggi non ha la minima intenzione di cederlo in prestito. Anzi la sua richiesta è davvero alta. Il danese piace anche al’Atletico Madrid. Scalvini piace tanto anche ad Inter e Juventus ma su di lui c’è anche il forte interesse del Manchester United".