Calciomercato, idea dall’Inghilterra: la Juve pesca dal Manchester United

La Juventus potrebbe muoversi per un attaccante esterno: l'idea sarebbe ricaduta su un giocatore in forza tra le fila del Manchester United

La Juventus a caccia di un attaccante esterno. Dopo averci provato in estate per Domenico Berardi, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, i bianconeri starebbero pensando a Jadon Sancho. Il giocatore inglese non sarebbe in buoni rapporti con il tecnico Erik ten Hag: situazione che potrebbe fare gioco proprio alla Vecchia Signora.