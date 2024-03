Juve, Causio: “Crisi? Credo che alla fine arriverà comunque in zona Champions”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Causio ha parlato della crisi che sta vivendo la squadra di Allegri: "Mancano campioni"

Roberto Maccarone Redattore 19 marzo - 11:02

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Causio ha detto: "Se non hai i grandi giocatori che fanno la differenza in campo, diventa difficile fare grossi risultati. E oggi la Juve non ha i campioni del passato sia tra i titolari sia tra coloro che entrano a gara in corso. Anzi, dalla panchina difficilmente possono alzare il livello attraverso le sostituzioni. Mi aspettavo di più da Chiesa e proverei Nicolussi Caviglia in cabina di regia".

"Credo che alla fine la Juve arriverà comunque in zona Champions - ha continuato -. Stanno vivendo un momento difficile, questo è indubbio. Nel calcio le preoccupazioni ci sono sempre, soprattutto quando c’è qualcosa che non va come in questo momento alla Juve. Bisogna capire cosa non sta funzionando. Come si esce dalla crisi? Tocca ai calciatori. Sono loro che adesso devono dare delle risposte. Nei momenti di difficoltà è sempre il gruppo a dover dimostrare di essere coeso e compatto in un’unica direzione. Solo così si superano le difficoltà e si può ripartire verso gli obiettivi da centrare".

Chiosa finale sulla stagione bianconera: "Questo è un anno di transizione. Bisogna arrivare in Champions e provare ad andare in fondo in Coppa Italia. Dopodiché la società deve analizzare bene l’annata per capire quali giovani servono e da chi ripartire tra i giocatori sotto contratto per rifare grande la Juve".

