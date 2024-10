Juve, Cassano avverte: "Douglas Luiz è un problema grandissimissimo" - JuveNews.eu

Intervenuto su Twitch su Viva El Futball, l'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la situazione di Douglas Luiz alla Juve

Non è stato l’inizio di stagione che Douglas Luiz avrebbe sperato. Il centrocampista brasiliano ha trovato pochissimo spazio in casa Juve, criticato a più riprese dai tifosi bianconeri. Le sue prestazioni hanno lasciato a desiderare tanto che il Brasile ha deciso di non convocarlo per questa pausa nazionali. Ora serve una svolta.

Juve, le parole di Cassano

Intervenuto su Twitch su Viva El Futball, l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la situazione: “Douglas Luiz è un problema grandissimissimo. A me piaceva all’Aston Villa con Emery, ha fatto una stagione clamorosa, è un calciatore box to box. Ci possono stare delle difficoltà nell’ambientamento, mille situazioni… Ha fatto una partita su sette di campionato da titolare, a Empoli. Se vuoi aiutarlo nell’inserimento, lo schieri, non gli ultimi 15 minuti. Ora ha perso fiducia, lo vedi che è spaesato. Non deve giocare nei due in mezzo, è più una mezzala, è il classico brasiliano. Vuol dire che può giocare solo dove sta giocando ora Koopmeiners. In mediana Douglas Luiz fa grande fatica. Cosa pensavano quando lo hanno preso? Questo ragazzo ora è disintegrato, deve avere una mentalità devastante per venirne fuori, ha perso anche la nazionale. Douglas Luiz è un tema che deve risolvere Thiago Motta”.