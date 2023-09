Juve, Cassano: “Allegri? O vince o fa le valigie. Pioli uomo buono”

Antonio Cassano , presenza fissa della Bobot Tv, ha parlato dei tecnici di Juventus e Milan . L'ex calciatore avrebbe spiegato quali sarebbe le condizioni per Massimiliano Allegri per rimanere sulla panchina bianconera. Più morbida invece la sua posizione sul tecnico rossonero.

Ecco le sue parole: "Allegri ha cercato di mandare via Chiesa e Vlahovic dalla Juventus fino alla fine. Si è comportato male con Kostić non facendolo giocare. Ora in Italia scrivono "Pioli out" perché è un uomo buono e non un leccac.., ma si sta dando invece corda ad Allegri. A Giuntoli piace molto Spalletti o De Zerbi: o Allegri vince lo scudetto o può fare le valigie e andarsene".