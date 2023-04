Cassano attacca: “Juve senza idee: pagare 10 milioni Allegri è una vergogna”

Lazio e poi Sassuolo: la Juve ha perso le ultime due partite in Serie A . Forse i bianconeri stavano già pensando all'Europa League e alle sfide contro lo Sporting CP , ma quel che è certo è che la squadra di Allegri ha perso sei punti preziosi per arrivare in zona Champions League.

Intervenuto sul suo profilo Instagram Antonio Cassano ha parlato della prestazione della Juve contro il Sassuolo: "Ormai gli aggettivi sono finiti, è una vergogna. A me dispiace per i tanti amici juventini che ho, ieri si è superato il limite, ha preso una rumba clamorosa dal Sassuolo, poteva perdere 5-0. Senza idee, senza ritmo, senza personalità, senza nulla. Non capisco come una squadra del genere possa dare 10 milioni di euro ad Allegri per fare queste partite qua, è una roba vergognosa e mi dispiace per i tifosi. Spero che possano cambiarlo".