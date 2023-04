Juve, Dionisi come Sarri: secondo ko di fila per i bianconeri

Il gol di Defrel era nell'aria da diversi minuti: al 55' ci aveva già pensato Perin a salvare sullo stesso autore del vantaggio, andato in rete dopo quasi 10' grazie anche ad un pasticcio di Fagioli (in lacrime a fine partita). A poco e nulla sono serviti gli inserimenti di Chiesa, Cuadrado e Di Maria. Triplice cambio di modulo per Allegri, un po' in confusione anche lui dal punto di vista tattico (dal 3-5-2 al 3-4-3 per poi tornare al modulo iniziale con l'ingresso di Pogba). Il mea culpa del tecnico livornese a fine gara basterà a dare la giusta carica per approdare in semifinale di Europa league?