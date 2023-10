Juve, caso Pogba: oggi è il giorno dell’esito delle controanalisi

L'attesa è finita: oggi è il giorno dell'esito delle controanalisi di Paul Pogba . Il centrocampista francese alcune settimane fa è risultato positivo al test antidoping per il testosterone , l'ultima parte di un incubo senza fine.

Dopo la lunghissima serie di infortuni, infatti, il francese ora è stato sospeso in via cautelare in attesa proprio delle controanalisi. Difficilmente queste ribalteranno l'esito iniziale, ma il Polpo può ancora sperare.