Juve, carta Covisoc: la FIGC fa ricorso al Consiglio di Stato

La FIGC ha deciso di far ricorso al Consiglio di Stato per sospendere la sentenza del TAR del Lazio: la vicenda continua

Plusvalenze, penalizzazioni in classifica, Collegio di Garanzia del Coni, TAR e ora anche Consiglio di Stato: il caso plusvalenze della Juve non sembra voler giungere alla parola fine. Andiamo con ordine. Da mesi la Procura di Torino si rifiuta di consegnare ai legali bianconeri la così detta carta Covisoc, ragion per cui la Vecchia Signora ha deciso di fare ricorso al TAR del Lazio. Il giudice ha accolto il ricorso, obbligando la magistratura a consegnare tutti i documenti alla Juve.