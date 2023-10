Juve, Caressa: “Kean maturato. Ha capito che deve migliorare”

Fabio Caressa , durante Sky Sport, ha parlato delle ultime apparizioni in campo tra Juventus e Nazionale dell'attaccante Moise Kean . Il giornalista avrebbe apprezzato l'atteggiamento con cui il giocatore si sarebbe prodigato in campo: un segno di un giocatore che starebbe alzando finalmente l'asticella personale. Ecco le sue parole:

"Mi è piaciuto in generale come atteggiamento. Anche se a me piace più da centrale che da esterno, però come atteggiamento perché è stato sempre propositivo. Mi sembra un ragazzo che finalmente è arrivato un po' alla maturità dopo tante traversie anche nelle giovanili. Adesso mi sembra abbia un atteggiamento giusto e lo dicono anche i suoi allenatori. Ha capito che può e deve migliorarsi nella vita e sta lavorando in quella direzione. Le persone che si migliorano e che capiscono che devono farlo quotidianamente hanno davanti a loro un futuro libero da nubi".