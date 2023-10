Juve, non solo Kean: anche Locatelli convince in nazionale

Ottima prestazione per il centrocampista della Juve Locatelli nel corso del match tra Italia e Malta: partita da 6,5 in pagella

Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è stata da 6,5 in pagella: "Non è Pirlo e quindi non gli si può chiedere l’invenzione che spacca il bunker. Però tantissimo lavoro di gestione e smistamento palla, protezione difesa. Con autorevolezza".