Juve, Caputi: “Per me Allegri è sempre stato un allenatore top”

Intervistato a Radio Bianconera, Massimo Caputi ha parlato dei meriti di Massimiliano Allegri per i risultati sin qui conquistati con la Juventus. Ecco cosa ha detto: “Da sempre dico che Allegri è un top allenatore e lo sta dimostrando. Rosa di qualità, scelte in attacco, ma anche diversi infortunati e le due assenze a centrocampo per i motivi noti, quindi il tecnico ha grandi meriti. Non voglio fare polemica con gli esteti del calcio, ma vedo allenatori che fanno tanto possesso, fanno giocare bene le loro squadre, ma alla fine tiri in porta zero. Magari le partite di un certo livello possiamo ammirarle in Premiere League, tra squadre che attaccano e sono alla perenne ricerca del gol".