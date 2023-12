Damascelli: “Conte mai più alla Juventus. Allegri aziendalista ma…”

Intervistato a TvPlay, Tony Damascelli ha espresso la sua opinione sul futuro nella prossima stagione sulla panchina della Juventus . Ecco le sue parole: "Conte lo escludo in modo assoluto. Ho raccolto frasi da autorevoli dirigenti dell’ambiente Juventus che hanno detto sempre la stessa cosa: 'Non metterà più piede qui'".

Il giornalista ha proseguito: "Allegri rispetto a Conte, Mourinho e Sarri ha una qualità: è un’aziendalista. Non fa polemica, non parla di mercato, non fa riferimento alle assenze: fa ciò che deve fare un dipendente di una grande azienda. Da questo punto di vista potrebbe rimanere, ma secondo me vogliono dare un po’ d’aria fresca ad un ambiente un po’ intossicato”.