Juve, Capello duro: “Ho visto una squadra demoralizzante”

Quello di ieri sera è stato il punto più basso della storia recente della Juventus. Perdere 2-0 contro una squadra israeliana, ma soprattutto perdere male. Perchè il Maccabi non si è chiuso in difesa per poi segnare un gol di rimpallo in contropiede. Il Maccabi ha dominato la partita e ha vinto meritatamente. La squadra di Allegri è scesa in campo e in pratica ha finito la sua partita, spaventata dalla propria ombra e incapace di costruire un'azione sensata. E' mancato tutto.