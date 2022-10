Juve, Bonucci: “Non ricordo serate più brutte. Ora un esame di coscienza”

Al termine della partita contro il Maccabi Haifa, il capitano della Juve Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

redazionejuvenews

Sarebbe dovuta essere una partita facile, da vincere a tutti i costi; si è trasformata nel peggior incubo bianconero.Maccabi Haifa-Juve è terminata 2-0, un risultato inaccettabile. La squadra di casa ha dominato in lungo e in largo il match, pressando e mettendo in seria difficoltà una Vecchia Signora allo sbando. La squadra di Allegri non è mai scesa in campo, incapace di proporre gioco e azioni, completamente in balia dell'avversario.

Al termine della partita il capitano Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Serate più brutte? Sinceramente faccio molta fatica a ricordarle, anche se ci sono stati dei momenti in cui non siamo stati Juve anche in passato. Oggi dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, capire dove sbagliamo e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo ripartire perché la storia di questa società non merita questo".

La cosa triste e preoccupante è che da almeno un mese tutti non fanno che ripetere che bisogna ripartire. Prima la sconfitta contro il Monza, poi quella con il Milan e ora quella con il Maccabi Haifa. La Juve continua a perdere ma questa famosa svolta non arriva. Ieri ci ha messo la faccia anche il presidente Agnelli, simbolo di quanto la situazione sia grave. Sabato la sfida contro il Torino, nel mezzo il ritiro alla Continassa: rivedremo la vera Juve o continuerà a scendere in campo il fantasma di se stessa? La società vuole correre subito ai ripari per risollevare le sorti della Vecchia Signora. Ecco le mosse di gennaio che ha in mente Agnelli sul mercato<<<