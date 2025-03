Juve, Campagna: “Senza Champions il periodo di magra si allunga”

Sandro Campagna ha parlato della necessità della Juventus di raggiungere la Champions League al fine di tornare velocemente ad alzare trofei

Intervistato per TJ, Sandro Campagna ha parlato degli ultimi avvicendamenti sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Senza Champions si allungherebbe il periodo di magra e di non vittorie. Significherebbe anche sacrificare alcuni giocatori per ragioni di bilancio, poi la proprietà non ne vuole sentire anche per via delle ricapitalizzazioni degli ultimi anni. Mi auguro possa riuscirci per la Juve e per il suo bene. In questo momento il popolo bianconero si deve stringere attorno ad Igor e a tutta la squadra, bisogna restare uniti. Permanenza di Tudor? Questo a bocce ferme, non bisogna farsi mai esaltare dai risultati. Talvolta ci sono anche degli allenatori che riescono ad ottenere nel breve e poi si sciolgono alla fine, così come può accadere il contrario. Per me la società ha fatto bene ad avere la possibilità di avere le mani libere dopo tre mesi, se continuare con Igor o con qualcun altro”.

Campagna: “Tudor potrà intervenire se il problema della Juve è psicologico”

Il commissario tecnico del settebello di pallanuoto ha proseguito: "Se il problema è di condizione non penso che possa cambiare molto negli ultimi due mesi, se è psicologico sì in quanto è la testa che dice al fisico cosa fare. Penso che Tudor possa contare su un blocco di 8 o 9 giocatori e su quelli lavorerà, vedremo se Koopmeiners sarà tra questi. Sicuramente dovrà metterci del suo, all'inizio era fuori condizione e poi era fuori ruolo. Ad un certo punto è sembrato anche non impegnarsi più di tanto. Ora ho parlato di un singolo, ma a me interessa sempre il collettivo: è lì che bisognerà migliorare in queste ultime partite".