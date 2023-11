Sospiro di sollievo per Cambiaso: ritorno in gruppo verso la Macedonia

Già alle prese con l'emergenza a centrocampo, con ultima la rottura della costola a Locatelli, Allegri può tirare un sospiro di sollievo. Andrea Cambiaso, infatti, aveva preso una botta alla caviglia, problema che ora già rientrato. Un recupero importante in vista del doppio incontro della Nazionale, ma soprattutto in vista del Derby d'Italia. Un giocatore in grado di ricoprire più ruoli con buon rendimento.