Agente Cambiaso: “Vero che Guardiola lo voleva, la Juve spiegherà tutto”

Intervistato da Radio Kiss Kiss l'agente di Cambiaso, Giovanni Bia, ha parlato delle voci di mercato che volevano il suo assistito al City

È stato un gennaio molto movimentato per Andrea Cambiaso, che è stato accostato con forza al Manchester City. Pare infatti che Guardiola lo volesse con se in Premier League ma alla fine il terzino italiano è rimasto a Torino. Intervistato da Radio Kiss Kiss l’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, ha spiegato: “La Juventus spiegherà ciò che è successo, ma vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa. È vero che Guardiola lo voleva”.

Juve, le parole di Motta

Intervenuto in conferenza stampa Thiago Motta ha detto: "Sono felice per lui che sia rimasto in una grande squadra come la Juventus. Penso che abbia sempre avuto l'idea di rimanere. Domani non sarà della gara". E sulla sfida al Como: "Mi aspetto una partita complicata, come sempre massima concentrazione e la determinazione di fare una grande partita. Il Como è una squadra che, come il suo allenatore, ha grande ambizione, l'abbiamo visto durante l'ultimo mercato. Abbiamo capito dal primo minuto cosa significa essere qui. Per diversi motivi, delle volte non abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo, anche facendo una buona prestazione. Oggi siamo concentrati ad affrontare una squadra molto interessante che si è rinforzata molto durante l'ultimo mercato. Fabregas è un allenatore molto ambizioso, noi dobbiamo essere sempre pronti a competere".