Juve, Calvo all’Inter? La smentita: “Niente di vero”

Marotta vuole portare Calvo all'Inter? Le parole del dirigente della Juve all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A

Il derby d’Italia è da sempre una delle sfide più importanti del campionato italiano, che vede affrontarsi due delle migliori squadre di Serie A. Una rivalità iniziata sul campo ma che spesso supera anche i confini del terreno di gioco e sfocia sul mercato e non solo. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal Corriere dello Sport Marotta, presidente e ad dell’Inter, vorrebbe portare a Milano Francesco Calvo, una delle principali figure della dirigenza bianconera. Intervistato sull’argomento all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A il Managing Director Revenue & Football Development della Juve ha detto: “Non c’è niente di vero, non vale la pena commentare queste voci. Ho visto Marotta solo per le tematiche di oggi in assemblea“.

Juve, le ultime novità su Calvo

Verità o semplici frasi di circostanza? Difficile a dirsi. Marotta è da sempre uno dei migliori dirigenti italiani, tra i principali artefici del successo della Juve prima e dell’Inter poi. Normale quindi che punti a circondarsi delle migliori menti e Calvo è sicuramente tra queste. Almeno fino al termine della stagione, però, il dirigente bianconero resterà A Torino, poi si vedrà. L’obiettivo è sempre quello di cercare partnership che possano aumentare i guadagni e l’immagine del brand Juve in giro per il mondo.