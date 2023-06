Juve, per Frattesi strada in salita: spunta un piano B

Non solo Davide Frattesi è questo quello che si apprende dagli ultimi rumors di mercato. Ma procediamo per ordine: dopo aver concluso i processi in sede sportiva, la Juventus concluderà la stagione con il match in trasferta contro...

Non solo Davide Frattesi è questo quello che si apprende dagli ultimi rumors di mercato. Ma procediamo per ordine: dopo aver concluso i processi in sede sportiva, la Juventus concluderà la stagione con il match in trasferta contro l'Udinese. Per diversi giocatori bianconeri quella di domani sarà molto probabilmente l'ultima con questa maglia. In questo senso, i giocatori più quotati all'addio sono Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien Rabiot. Per la Vecchia Signora significa un bel risparmio economico, visto il peso del loro ingaggio sul bilancio. Ma anche un calo di alternative sul piano tecnico, in particolare a centrocampo. Ecco perché, tra le priorità del calciomercato ci sarebbe proprio Frattesi, considerato in un certo senso l'erede di Rabiot.