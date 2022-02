Le condizioni di McKennie e Alex Sandro: c’è il comunicato

Il club bianconero ha fatto chiarezza sulle condizioni del difensore e del centrocampista attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale.

Non c'è pace in casa Juventus. Ieri sera, nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, pareggiata per 1-1 contro il Villarrealdi Emery, per i bianconeri è arrivato un buon passo in avanti verso la qualificazione, che potrà giocarsi in casa, e anche il gol da record di Dusan Vlahovic. Il rovescio negativo della medaglia sono stati, ancora una volta, gli infortuni. A fine primo tempo infatti Alex Sandro aveva accusato un problema e all'intervallo e mister Allegri lo ha dovuto sostituire, facendo entrare Leonardo Bonucci, che a sua volta era stato recuperato in extremis dopo essere stato fuori per un problema al polpaccio. Ma nei minuti conclusivi del match è arrivato anche l'infortunio di Weston McKennie. L'americano infatti è uscito malconcio da un intervento scomposto di Estupinian, che lo ha costretto a lasciare il campo a braccio, senza poter poggiare il piede, al limite delle lacrime per il dolore.