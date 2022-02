Juve, Rabiot da horror. Capello: “Stava marcando Morata?”

Brutta partita per il centrocampista francese, che con il suo errore rovina la partita della Juve e forse anche la qualificazione ai quarti

Se guardata nel complesso, la partita della Juve contro il Villareal non può che essere giudicata in maniera positiva. I bianconeri sono scesi in campo con la giusta mentalità, trovando il gol dopo appena 32 secondi di gioco. A quel punto, anche grazie ad una solida difesa a cinque, hanno controllato la partita, gestendo il pallone alla ricerca del gol del raddoppio. Seconda rete che però non è mai arrivata. Al contrario, è stato il Villareal a trovare la via del gol, con Capoue abilissimo nel trovare Parejo solo in mezzo all'area di rigore bianconera. Bravura della squadra spagnola? Non solo, anzi.