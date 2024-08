Juve, Cabal: “Siamo una famiglia, questo è il nostro segreto”

Le parole del giocatore della Juve Juan Cabal ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Verona

Al termine della partita contro il Verona il giocatore della Juve Juan Cabal ai microfoni di Dazn ha detto: “Il mister ci da tanta fiducia ed è importantissimo. Questa era una partita importante per me, il Verona mi ha portato ai massimi livelli in Europa e gli auguro il meglio“.

Juve, le parole di Cabal

“Il nostro segreto è che siamo una famiglia, corriamo tutti e ci copriamo le spalle“, ha aggiunto.

“È la fiducia che vuole dare a tutti i giocatori, sia a me che a quelli con esperienza o no. Per me è importante, anche per i giovani della Next Gen”, ha concluso.