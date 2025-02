Juve, Bugo: "Attacco? Meglio Muani. Mi spiace per Vlahovic ma..."

Bugo ha parlato delle sue preferenze per l'attacco della Juve: per il cantante, la sfida tra Kolo Muani e Dusan Vlahovic è vinta dal primo

Intervistato per Radio Bianconera, Bugo, cantante e tifoso della Juventus, ha parlato del dualismo in attacco tra Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Ecco cosa ha detto: “Mi spiace per Dusan. Dusan mi sembra troppo nervoso, mi sembra che c’è qualcosa che, ripeto, magari è un’impressione mia sbagliata, c’è qualcosa che non lo rende sereno e non lo fa performare come mi è sempre piaciuto e questa cosa sta ormai durando da un po’ di tempo. Questo ragazzo nuovo, francese, Kolo Muani, arriva e piazza subito quattro gol, il modo in cui è nella squadra, come ha tirato il rigore Claudio, quelle cose lì mi fanno capire che lui è stato l’innesto migliore che abbiamo avuto ultimamente. Mi piace molto il ragazzo. Sì, anche perché ha le caratteristiche che piacciono al nostro allenatore”.

Bugo: “Adoro Mckennie. Con l’Inter dobbiamo dare un segnale di prepotenza”

Inoltre, sulla sfida contro l’Inter, il cantante ha risposto: “Dobbiamo dare un segnale di prepotenza, c’è il dubbio che stiamo giocando tanto, ma chi se ne frega, secondo me i giocatori sono contenti di giocare tanto. Poi ti fa un po’ male, ma fa niente: salta una partita, ma veniamo da una bella partita; dobbiamo tenere fuori l’interesse lì. Da juventino ti dico che l’Inter non esiste; se proprio devo essere sincero, non mi interessa. Dobbiamo andare lì e spazzare via ogni dubbio, farlo per noi stessi e fare una bella partita. Io penso che con un McKennie così in forma, che io adoro da sempre, per me è stato uno degli ultimi acquisti di questi anni, migliori, giocatore sottovalutatissimo, snobbato quando è tornato, ma io gli dico, ma come ragazzi, sapete vedere un giocatore come sta in campo? Adesso finalmente è un giocatore trainante, come Manuel è cresciuto molto, sono due giocatori che mi danno molta sicurezza, quindi io sono carichissimo. Vorrei anche fare il pronostico, però poi magari ci si rompa bene. Ah, lo fanno, dai! 2 a 1. Chi segna? Addirittura, Kolo Muani deve segnare, sicuro. Diciamo Kolo Muani e McKennie. McKennie è in un momento buono, torna dentro, è carico e segna ancora”. Leggi anche la parole di Kolo Muani sulla sfida all’Inter <<<