Juve, Buffon a Bonucci: “Ritiro? Devi arrivare a 600!”

Leonardo Bonucci ha recentemente rinunciato il ritiro dalla Juventus a fine stagione: l'ex portiere Gianluigi Buffon ha risposto al capitano

redazionejuvenews

La presenza 500 di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus potrebbe essere l'ultima per il capitano bianconero. Il traguardo del difensore è stato tagliato durante la semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia. Nella stessa partita, il giocatore ha rimediato un infortunio. Il centrale della Vecchia Signora starebbe facendo il possibile per rientrare in tempoper l'ultima partita in casa allo Stadium contro il Milan. O alla peggio, nell'ultima partita di Serie A contro l'Udinese. In quest'ultimo caso, oltre a chiudere la stagione con la Juventus, come annunciato recentemente, finirà la lunga storia tra Bonucci e la squadra bianconera.

Il consiglio di Buffon — Secondo le parole di Bonucci, quella che si andrà a chiudere con l'Udinese sarà l'ultima stagione del capitano con la maglia a tinte bianconere. Una decisione che però potrebbe non chiudere la carriera da giocatore del centrale azzurro. Intanto, in un video celebrativo delle 500 presenze del difensore della Juventus su YouTube, l'ex portiere della Vecchia Signora Gianluigi Buffon ha lasciato un messaggio al suo amico e compagno di squadra alla Juve e in Nazionale. Ecco cosa ha detto: "Ciao Leo, sono molto felice per te che hai raggiunto questo traguardo prestigioso. Sono sono ancora più felice di aver condiviso con te molte di queste presenze in campo. Un abbraccio grande, però adesso devi arrivare a 600". Non a caso, il portiere classe 1978, all'età di 45 anni è ancora in attività. Al momento, Buffon si sta preparando ad affrontare i playoff di Serie B con il suo Parma.

Il futuro di Bonucci — Cosa farà Bonucci a partire dal 1 luglio 2023? Al momento nessuna possibilità pare preclusa. Da una parte, il giocatore aveva affermato di voler smettere di giocare, ma secondo Tuttosport, il giocatore starebbe ancora valutando. In caso di offerte e progetti interessanti, non sarebbe escluso che il difensore della Juventus possa proseguire a giocare. Un futuro alla Chiellini o un avventura asiatica sono ipotesi che non posso essere ancora allontanate. Se così non fosse, Bonucci potrebbe comunque rimanere nel mondo del calcio, cominciando la carriera da allenatore. Il giocatore non si è mai infatti sentito di escludere un futuro da tecnico, vicino o lontano dalla Juventus.