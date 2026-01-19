Juve, Bucciantini a Sky: “Spalletti va aiutato con il mercato”

Le parole di Bucciantini direttamente dagli studi di Sky. Secondo l’opinionista la società bianconera dovrebbe consegnare a Spalletti qualche rinforzo.

L’opinionista e giornalista Marco Bucciantini, ha parlato dagli studi di Sky Sport per fare il punto sulla Juventus dopo la sconfitta di Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni:

Siamo tutti d’accordo che nonostante da quando è arrivato Spalletti è raddoppiata la distanza dall’Inter, però si è accorciata l’impressione che noi abbiamo della Juventus come competitività. Poi può darsi che anche quest’anno il risultato massimo sia al quarto posto perché è una squadra, storicamente, che negli ultimi cinque anni in questa storia breve, è stata da 70 punti ma ora deve stare attenta perché la quota Champions si fa più alta.

La giornata di Serie A però ci ha raccontato che un po’ vanno aiutati questi miglioramenti, questi allenatori. Chi ha reclamato un centravanti l’ha avuto e in questa giornata questi aiuti sono stati decisivi”. Così Bucciantini a Sky.