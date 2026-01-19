Juventus, Hernanes a DAZN: “I bianconeri contro il Cagliari hanno giocato bene ma è mancato qualcosa”

L’analisi post gara di Hernanes. Secondo l’ex centrocampista, alla Juventus è mancata un po’ di cattiveria per ottenere i tre punti.

L’ex centrocampista Hernanes, è intervenuto dagli studi di DAZN per commentare la sconfitta della Juventus sul campo del Cagliari. Qui sotto le sue parole:

La Juve è arrivata alla partita con entusiasmo e la prestazione c’è stata, ma a volte devi saper vincere anche a discapito della prestazione. L’Inter riesce a vincere le partite sporche e lo fa grazie ai gol degli attaccanti: Pio, Lautaro. Invece questo manca alla Juve. Nel corso della partita ci sono stati tanti cross ma nessuno dentro per sfiorare o colpire il pallone. In gare come questa servono velocità e forza.

David non ha fatto male, ha fatto il suo ma gli è mancato qualcosa. Yildiz? È fantastico vederlo giocare, si muove benissimo in campo ed è sempre pericoloso. In generale credo che la Juventus adesso sia arrivata ad un bivio e da qui vedremo il suo vero livello. Qual è lo status di questa Juventus, lo scopriremo nelle prossime partite”.