Juve, Brusorio: “Con l’Atalanta punto strappato. Sull’ultima mezz’ora…”

Nel suo articolo su La Stampa, Paolo Brusorio ha analizzato la prestazione della Juventus contro l'Atalanta. Ecco quanto scritto: "Giocare contro l’Atalanta forse non è più come andare dal dentista (cit. Guardiola) ma la Juventus nel finale di partita di dolore ne ha sentito eccome. Ha strappato un punto con i denti (ops) e visto come era andata con il Sassuolo non aver fatto gol è in fondo il male minore mentre, come dice Allegri, non averlo preso resta un buon motivo per essere soddisfatti".