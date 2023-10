Juve, Brio sul caso scommesse: “Ragazzi che vanno curati, è una malattia”

Si è parlato a lungo di noia: “Se parliamo solo di ritiri, ora è ben diverso dai miei tempi. Questi stanno tutto il tempo in camera da soli, giocano alla playstation, stanno su internet. Il ritiro in realtà è fatto per condividere, comunicare, magari riappacificarsi dopo qualche screzio in allenamento. Alla mia epoca era così, ora si guardano negli occhi solo al momento dei pasti”.