Juve, Brio: “I campionati li vince chi subisce meno gol”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Sergio Brio ha parlato della difesa bianconera: "In qualsiasi campionato, se andiamo a vedere chi vince, è quasi sempre la squadra che subisce meno gol. La Juve ha una striscia aperta di cinque gare senza reti al passivo e se escludiamo la giornataccia col Sassuolo ha sempre dato impressione di solidità, grazie anche al lavoro dei centrocampisti, che sono fondamentali per non mandare in sofferenza la difesa. Allegri ha saputo ovviare ad alcune assenze, la retroguardia non ne ha risentito. Quindi direi che mantenendo questo equilibrio si può sperare di arrivare fino in fondo. Poi certo, anche l’Inter subisce poco e segna pure di più. Non sarà facile...".