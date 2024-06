Juve, Braida esalta Fagioli: “Sembra Pirlo o Albertini”

Intervistato da TMW Ariedo Braida ha esaltato il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli: tutte le sue parole

La sua convocazione da parte di Spalletti per Euro2024 ha fatto molto clamore, ma Fagioli al netto dello scandalo scommesse resta un ottimo centrocampista. Intervistato da TMW Ariedo Braida parlando del giocatore della Juve ha detto: “Un calciatore deve colpire al cuore, ha valori tecnici e sportivi, ma anche umani. Se noi abbiamo un uomo vero abbiamo anche un calciatore vero. Lui non è un gigante ma calcisticamente è intelligente, ha qualità e giocate. Ha i tempi. Deve maturare, ma per farlo deve giocare, non c’è altra strada. Giocando si impara e si migliora. Per certi versi ricorda Pirlo, vede calcio vicino e lontano. Forse però ancora di più Albertini: ci somiglia davvero molto”.