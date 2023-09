Juve, Bremer: “Obiettivo Champions ma il sogno è lo Scudetto”

Intervistato dal giornalista esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques , Glaison Bremer ha parlato dei suoi obiettivi insieme alla Juventus . Il calciatore bianconero non si è nascosto, dichiarando di fare un pensiero anche al traguardo Nazionale più ambizioso.

Ecco le sue parole: "La stagione è iniziata bene contro l'Udinese, si vede già che è una squadra diversa dall'anno scorso. Stiamo lavorando tanto fisicamente ma anche sul piano del gioco. L'obiettivo è tornare in Champions League ma la Juve è sempre la Juve quindi è logico sognare lo scudetto. Ancelotti ct del Brasile? So solo quel che si legge in giro, se arrivasse sarebbe bello se mi convocasse".