Juve, Bremer torna subito a allenarsi: buone notizie per Allegri

Buone notizie in casa Juve: Bremer ha concluso prima le sue vacanze e è tornato subito a allenarsi in palestra

redazionejuvenews

"Il 27 tornano i brasiliani, per gli argentini e Rabiot bisogna aspettare", parola di Allegri, che al termine dell'amichevole contro il Rijeka ha parlato delle condizioni dei giocatori assenti o infortunati. Tutti i brasiliani torneranno il 27... tranne Bremer, che oggi era in campo a allenarsi. Mentre la squadra di Allegri era impegnata nell'amichevole all'Allianz Stadium, infatti, il difensore brasiliano ha ricominciato gli allenamenti in palestra.

Dopo essere arrivato fino in semifinale con il suo Brasile, ma venendo impiegato poco dal ct verdeoro Tite, Bremer ha quindi deciso di concludere in anticipo le vacanze per tornare al più presto a disposizione dell'allenatore bianconero. Ottime notizie in vista della ripresa della Serie A. La Juve a gennaio affronterà infatti il Napoli e Allegri avrà bisogno di tutti gli uomini migliori.

In sua assenza oggi contro il Rijeka sono scesi in campo Gatti, Riccio e Huijsen, che sono riusciti a mantenere la porta imbattuta. In conferenza stampa l'ex difensore del Frosinone ha detto: "Io titolare contro la Cremonese? Non lo so, se ci sarà l'occasione io mi farò trovare pronto. Ci giocheremo la vita a gennaio, dobbiamo tutti farci trovare pronti. Riccio e Huijsen? Vestire questa maglia non è mai facile, gli faccio i complimenti perché si sono fatti trovare pronti".