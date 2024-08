Juve, il Brasile fa fuori Bremer e Douglas Luiz: c’è Danilo

Il Brasile ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni: buone notizie per la Juve, c'è solo Danilo

Il ct del Brasile Dorivar Junior ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale verdeoro: c’è Danilo, out Bremer e Douglas Luiz. Buone notizie per Thiago Motta che durante la pausa nazionali potrà contare sul centrocampista e sull’ex Torino.

