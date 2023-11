Juve, Brambati: “Non credevo in Soulè. Dybala mezzo atleta”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato di Matias Soulè. Il calciatore argentino è una delle più grandi sorprese di questa Serie A. In prestito alla Juventus, le sue prestazioni invoglierebbero a un rientro anticipato dal Frosinone. Su di lui Brambati si è espresso così: "Soulé non pensavo fosse così forte. Alla Juventus mi sembrava un giocatore che non avrebbe mai potuto fare quello che vedo al Frosinone. Ha personalità, si sbraccia per chiedere palla come un veterano. Non credo che la Juve lo richiederà a gennaio. So che hanno chiesto informazioni su Hojbjerg e Phillips, quindi credo che siano profili diversi e credo sia più giusto fargli finire la stagione a Frosinone".