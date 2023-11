Angelozzi su Soulè: “Mi impressiona il suo atteggiamento: non ha paura”

L’argentino, in questo momento, è il leader tecnico e anche emotivo del Frosinone. E il ruolo non dispiace affatto al 20enne di Mar del Plata. "D’altronde ha una personalità fuori dal comune – racconta in confidenza Guido Angelozzi, direttore tecnico dei gialloazzurri a Tuttosport–. L’aspetto di lui che più mi ha impressionato è proprio questo suo atteggiamento : non ha paura di niente , punta sempre l’avversario. L’ha dimostrato anche domenica sera in casa dell’Inter".

Le parole di Angelozzi

Anche i numeri, in fondo, confermano la centralità di Soulé in questo avvio di campionato. Non soltanto nel Frosinone, ma nell’intera Serie A. Il trequartista argentino completa 4,3 dribbling a partita, meglio di Kvaratskhelia (2,4) e Gudmundsson (2,1). Per meglio contestualizzare: Dybala e Leao seguono a distanza, appaiati a quota 1,8, mentre la somma di tutti i giocatori della Juventus si attesta complessivamente 7,8. "A livello tecnico eccelle da sempre – sottolinea ancora Angelozzi –, ora con noi sta crescendo molto anche sotto l’aspetto fisico. Si allena come un matto, gioca con continuità e la conseguenza è che adesso risulta più consistente in campo, anche in fase difensiva".