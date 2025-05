Juve, Bosco: “Giuntoli deve stare solo zitto. Ha delle colpe”

Bosco ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli: il quale avrebbe diverse responsabilità per la stagione difficile

Intervistato per TJ, Andrea Bosco ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Mi attengo ai fatti, quindi con Giuntoli sarò spietato: per me deve stare solo zitto. Ha venduto Huijsen, Kean, Rovella, Soulé, Fagioli; ha preso Koopmeiners, Douglas Luiz e questo portoghese (Alberto Costa ndr) che si è divorato un gol facilissimo a Bologna. E l’anno prima aveva preso Djalo e Alcaraz. E’ stato sfortunato, va bene, ma qualche colpa ce l’ha. Poi ok che ha preso bene con Kalulu, Thuram e discretamente con Kolo Muani, però molti giocatori che sono arrivati in questo biennio sono impresentabili. Parliamoci chiaro: Costa e Kelly non giocherebbero nemmeno in Serie C. Sono scarsi tecnicamente e si vede”.

Bosco: “Fallito il progetto tecnico”

Il giornalista ha proseguito: "Dal punto di vista tecnico sì, ha preso anche Thiago Motta e ha fallito completamente il progetto. Se invece consideriamo la situazione del monte ingaggi e l'aspetto economico, allora ha fatto bene in una situazione di buco di bilancio complicata. Giuntoli era stato a Napoli e aveva fatto bene, ma aveva come parafulmine – e a volte poteva essere un handicap – il padre padrone De Laurentiis che interveniva nelle scelte tecniche e di mercato. Alla Juve si è trovato viceversa ad essere il solo e le sue scelte non si sono rivelate ottimali, poi può esser stato sfortunato e gli infortuni possono avere inciso".