Juve – Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su un difensore bianconero

Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi sul difensore della Juve Merih Demiral. Seconda Fabrizio Romano c'è un offerta in arrivo.

redazionejuvenews

Dopo aver venduto Jadon Sancho al Manchester United per 85 milioni di euro, per il Borussia Dortmund è arrivato il momento di rinforzare la rosa. L'obiettivo numero uno del club tedesco è rafforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky SportFarbizio Romano, i gialloneri avrebbero messo gli occhi su Merih Demiral. Il difensore della Juve è al centro di una vera e propria asta internazionale, con diverse squadre in giro per l'Europa interessate al suo cartellino. La Juventus ha fissato il prezzo: 35 milioni di euro.

Il giovane difensore centrale classe 1998 è un prospetto veramente interessante che purtroppo non sta trovando abbastanza spazio a Torino. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2019 per 18 milioni di euro, il suo valore di mercato nel giro di soli due anni è quasi raddoppiato, passando da 15 a 28 milioni. Nelle gerarchie difensive bianconere, però, il turco parte dietro a Chiellini, Bonucci e De Ligt, tre difensori di livello internazionale. Proprio per questo motivo la Juve starebbe pensando di monetizzare dalla sua vendita, con il giocatore che sarebbe ben felice di cambiare aria e giocare con più regolarità. Con quei soldi i bianconeri potrebbero finalmente affondare il colpo su Locatelli.

Nei giorni scorsi anche l'Atalanta era sembrata interessata al giocatore, possibile sostituto di Romero nel caso in cui l'argentino dovesse lasciare Bergamo. Il Tottenham di Fabio Paratici ha infatti pronta un'offerta monstre da 55 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del difensore atalantino. A quel punto la Dea dovrebbe andare a sostituire Romero con un nuovo centrale e Demiral è in cima alla lista dei desideri. La squadra di Gian Piero Gasperini non ha però alcuna intenzione di fare aste ed è pronta a virare su Sven Botman, giovanissimo difensore olandese classe 2000 neo campione di Francia con il Lille. La sua valutazione è molto simile a quella del giocatore della Juventus, circa 30 milioni di euro.