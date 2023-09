Juve, l’allenatore dell’Union Berlino esalta Bonucci: “Esperienza incredibile”

È stata un'estate particolarmente lunga per Leonardo Bonucci , escluso a sorpresa dal progetto Juve e costretto a trovare una nuova squadra.

Dopo essere stato accostato a Lazio, Genoa e non solo, alla fine il difensore italiano è andato all' Union Berlino con cui giocherà la prossima Champions League .

Intervistato da Bild l'allenatore della squadra tedesca Urs Fischer ha detto: "Abbiamo preso un difensore forte e con un’esperienza incredibile. In qualche modo durante l’allenamento che abbiamo fatto sentivi la sua presenza sul campo. È un giocatore che ha una mentalità straordinaria, è in grado di leggere la partita, guardare in avanti e anticipare".