Juve, Ruhnert: “Bonucci? All’Union Berlino per salire di livello”

Il direttore sportivo dell'Union Berlino, Oliver Ruhnert, ha commentato l'arrivo di Leonardo Bonucci, ufficializzato in giornata dalla Juve

Da poche ore è ufficiale il trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juventus all'Union Berlino. Il giocatore lascia i bianconeri dopo dodici stagioni, intervallate solo da un annata al Milan nel 2017/18. Quella per il difensore italiano sarà la prima esperienza da professionista in una squadra estera.