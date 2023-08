Juve, Da Bonucci a Pellegrini: gli esuberi che smuovono il mercato

hanno però perso ancora le speranze). L'ultima parola spetterà al giocatore che al momento ha l'imbarazzo della scelta. In entrata, si raffredda la pista che porterebbe ad Emil Holm per via dell'inserimento del Sassuolo. Come riferito da Tuttosport, il ds neroverde ha messo sul piatto 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto a 6 anche se ne mancano 3 per raggiungere i 12 richiesti dai liguri per lo svedese. Rimanendo sulla sponda Sassuolo, mister Dionisi apprezza molto Koni De Winter, come possibile sostituto di Ferrari. Su di lui anche il Genoa, il Lille e l'Everton. A proposito di centrali ieri scambio di documenti per il passaggio alla Juventus del difensore Under 20, Facundo Gonzalez che resterà a Torino fino al 2028 per un'operazione da 3 milioni bonus compresi (al Valencia il 20% sulla futura rivendita). Il giovane argentino andrà però in prestito alla Salernitana.